«Рассматриваем себя как претендентов». Тухель — о перспективах сборной Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2026 и оценил шансы своей команды в борьбе за титул.

«На турнире есть команды, которые уже не раз добивались успеха и обладают более богатым победным опытом. Именно их можно считать фаворитами. Мы же приехали бороться за трофей и ставим перед собой самые высокие цели. Мы понимаем, что большие амбиции требуют большой ответственности. А ответственность для нас заключается прежде всего в отношении к делу и максимальной самоотдаче.

Мы рассматриваем себя как претендентов и команду, готовую бросить вызов любому сопернику. Мы хотим пройти весь путь до конца, но я не считаю, что именно мы являемся главными фаворитами турнира», — приводи слова Тухеля ESPN.

На ЧМ-2026 сборная Англии выступит в группе L, её соперниками станут Хорватия, Гана и Панама.

В среду, 17 июня, англичане проведут свой первый матч со сборной Хорватии.