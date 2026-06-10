Карпин ответил на вопрос о коррективах в игре сборной России из-за проливного дождя

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о погоде, ответив на вопрос о коррективах, которые она могла внести в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго. Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и закончилась со счётом 3:0 в пользу россиян.

— Погодные условия внесли коррективы в игру?

— Нет, никаких корректив погода не внесла. Ещё до игры мы просили полить поле. Нас услышали, поле полили, оно выдержало, поэтому всё идеально, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Отметим, во время матча в Калининграде шёл проливной дождь.

В четверг, 28 мая, подопечные Валерия Карпина уступили в товарищеском матче Египту — 0:1. Встреча прошла на стадионе «Каир Интернейшнл». В пятницу, 5 июня, сборная России разгромила команду Буркина-Фасо со счётом 3:0. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена».