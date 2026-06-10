«Где-то расслабились». Вратарь России Митрюшкин прокомментировал победу над Тринидадом

Вратарь сборной России Антон Митрюшкин высказался о разгромной победе россиян в товарищеском матче со сборной Тринидада и Тобаго. Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде и закончилась со счётом 3:0.

— Начали достаточно уверенно, быстро забили. И потом, наверное, это было видно: чуть-чуть где-то расслабились.

— Не показалось по стартовым 15 минутам, что соперник совсем низкого уровня?

— Не сказал бы. Видно, что команда на мяче, играла достаточно уверенно. Также был очень быстрый и физически мощный игрок в центре поля, и остальные футболисты тоже очень быстрые. Какого-то недонастроя точно не было. Но после 2:0 чуть подрасслабились, начали упускать игру. Однако, потом исправились. Должны были больше забивать, — сказал Митрюшкин в эфире «Матч ТВ».

Для Митрюшкина данная игра стала второй за карьеру в сборной России. Ранее он сыграл 24 минуты в мартовском контрольном матче с Никарагуа (3:1). В обоих матчах Антон оставил ворота в неприкосновенности.