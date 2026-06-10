Бевеев рассказал о словах Карпина после победы над Тринидадом и Тобаго

Защитник сборной России Мингиян Бевеев после товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго (3:0) поделился тем, что сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин после игры.

– Что сказал Карпин после матча?

– Поблагодарил и в перерыве напомнил, что произошло в матче с Буркина-Фасо, чтобы не повторяли ошибок. Думаю, мы выполнили его установку, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.

Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго прошёл в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершился победой российской команды со счётом 3:0. Бевеев открыл счёт в данной встрече.