Бевеев рассказал о словах Карпина после победы над Тринидадом и Тобаго
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Защитник сборной России Мингиян Бевеев после товарищеского матча с командой Тринидада и Тобаго (3:0) поделился тем, что сказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин после игры.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
– Что сказал Карпин после матча?
– Поблагодарил и в перерыве напомнил, что произошло в матче с Буркина-Фасо, чтобы не повторяли ошибок. Думаю, мы выполнили его установку, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.
Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго прошёл в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершился победой российской команды со счётом 3:0. Бевеев открыл счёт в данной встрече.
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