Бевеев рассказал о своих планах на отпуск
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После товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго (3:0) защитник сборной России Мингиян Бевеев рассказал о планах на отпуск.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7' 2:0 Сильянов – 15' 3:0 Батраков – 60'
– Впереди отпуск. Какие планы? И самый ли это долгожданный отпуск?
– Да, в целом этот сезон вышел удачным для меня. Теперь нужно выдохнуть. На недельку забыть о футболе, и с новыми силами потом будем тренироваться, работать, чтобы попадать в сборную, и доказывать свою состоятельность.
– Где планируешь провести отпуск?
– В Стамбуле, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.
Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго прошёл в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершился победой российской команды со счётом 3:0.
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