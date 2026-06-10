Бевеев рассказал о своих планах на отпуск

После товарищеского матча с Тринидадом и Тобаго (3:0) защитник сборной России Мингиян Бевеев рассказал о планах на отпуск.

– Впереди отпуск. Какие планы? И самый ли это долгожданный отпуск?

– Да, в целом этот сезон вышел удачным для меня. Теперь нужно выдохнуть. На недельку забыть о футболе, и с новыми силами потом будем тренироваться, работать, чтобы попадать в сборную, и доказывать свою состоятельность.

– Где планируешь провести отпуск?

– В Стамбуле, — приводит слова Бевеева официальный сайт РФС.

Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго прошёл в Калининграде на стадионе «Ростех Арена» и завершился победой российской команды со счётом 3:0.