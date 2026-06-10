Сомалийский арбитр Артан назвал причину недопуска на ЧМ-2026, упомянув США

Сомалийский арбитр Омар Абдулкадир Артан объяснил ситуацию, связанную с его недопуском к участию в чемпионате мира 2026 года из-за отказа во въезде со стороны иммиграционных властей США. Инцидент произошёл в международном аэропорту Майами. Судья прибыл в страну по дипломатическому паспорту, однако причины отказа во въезде озвучены не были. Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах: США, Канаде и Мексике.

«Думаю, что у них [США] проблемы с моей страной. У меня были все необходимые документы. У меня была правильная виза. Я очень, очень разочарован. Я просто судья, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в своей жизни — попасть на чемпионат мира», — приводит слова Артана New York Times.

Омар Абдулкадир Артан стал первым сомалийским судьёй, попавшим в список арбитров финальной стадии чемпионата мира, и в 2025 году был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола.

Сомали находится в списке государств, чьи граждане сталкиваются с ограничениями на въезд в США. Для большинства граждан этой страны выдача определённых категорий виз запрещена, за исключением отдельных случаев, к которым относятся дипломаты и лица, чьи визиты признаны отвечающими национальным интересам Соединённых Штатов.