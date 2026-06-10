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Тухель рассказал о состоянии Сака и готовности лидеров сборной Англии к ЧМ-2026

Тухель рассказал о состоянии Сака и готовности лидеров сборной Англии к ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель рассказал о кадровой ситуации в команде перед последним товарищеским матчем против Коста-Рики в Орландо, уделив особое внимание состоянию Букайо Сака.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Коста-Рика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам всё ещё нужно немного поберечь Букайо [Сака], который получил травму на мартовском сборе и, конечно, продолжал играть с ней в клубном сезоне.

Он был доступен и в конце сезона сам выразил готовность играть, и сделал это блестяще, но между матчами его приходилось контролировать, и это продолжается в какой-то степени и сейчас, поэтому мы постепенно подводим его к оптимальной форме.

Нони [Мадуэке] полностью готов, Деклан [Райс] тоже на сто процентов готов, как и Эбс [Эберечи Эзе].

Все тренировались, включая Букайо. Все показали готовность, поэтому у нас есть полный выбор, и теперь нам нужно принять решения во второй половине дня о том, кто выйдет в стартовом составе и сколько минут получат игроки. Но они приехали в хорошем настроении и в хорошем состоянии», — приводит слова Тухеля ESPN.

На ЧМ-2026 сборная Англии выступит в группе L, её соперниками станут Хорватия, Гана и Панама.

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