Появились новые подробности о переговорах форварда «Краснодара» Са и «Сан-Паулу»

Переговоры между нападающим «Краснодара» Виктором Са и бразильским «Сан-Паулу» приостановлены. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, футболист предварительно одобрил трансфер, однако на этапе согласования условий личного контракта выдвинул новые, более высокие финансовые требования. Отмечается, что компромисс по этому вопросу пока не найден, и ни одна из сторон не готова идти на уступки. При этом, как утверждается, тренерский штаб «Сан-Паулу» заинтересован в приглашении игрока.

Срок соглашения 32-летнего форварда с российским клубом истекает 30 июня, после чего он получит статус свободного агента. Са играл за чёрно-зелёных с февраля 2024 года. За этот период нападающий принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и восемью результативными передачами. В составе «быков» Са стал чемпионом России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.