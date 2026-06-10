Микель Оярсабаль высказался о шансах сборной Испании на победу на ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль ответил на вопрос о шансах национальной команды на победу в чемпионате мира 2026 года. Испанцы сыграют в группе Н с национальными командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

— Как вы оцениваете шансы Испании на победу в турнире?

— Мы чувствуем уверенность и полны решимости. Мы не считаем себя лучше других. Мы твёрдо стоим на ногах, но верим в свои силы. Тренер всегда делает на этом акцент, и, думаю, именно это сыграло решающую роль в нашем успешном выступлении на Евро два года назад. Нужно верить в себя, доверять партнёрам и помнить, что и игроки стартового состава, и те, кто выходит на замену, будут выкладываться ради команды по максимуму. Полагаю, именно это стало ключом к успеху в прошлый раз — и вполне может сработать снова, — приводит слова Оярсабаля официальный сайт ФИФА.