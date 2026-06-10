Бразильская конфедерация футбола сообщила о прогрессе в восстановлении Неймара

Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстанавливаться после травмы. Последнее медицинское обследование показало положительную динамику, что повышает шансы футболиста вернуться на поле в ближайшее время. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола.

«Обследование показало, что лечение проходит успешно и в соответствии с ожидаемыми показателями. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским персоналом сборной Бразилии», — написано в сообщении Бразильской конфедерации футбола

34-летний форвард пропустил два последних товарищеских матча сборной и ранее в сезоне неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем.

Бразилия под руководством Карло Анчелотти начнёт групповой этап ЧМ-2026 матчем против Марокко, после чего встретится с Шотландией и Гаити.