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Бразильская конфедерация футбола сообщила о прогрессе в восстановлении Неймара

Бразильская конфедерация футбола сообщила о прогрессе в восстановлении Неймара
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Нападающий сборной Бразилии Неймар продолжает восстанавливаться после травмы. Последнее медицинское обследование показало положительную динамику, что повышает шансы футболиста вернуться на поле в ближайшее время. Об этом сообщает Бразильская конфедерация футбола.

«Обследование показало, что лечение проходит успешно и в соответствии с ожидаемыми показателями. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским персоналом сборной Бразилии», — написано в сообщении Бразильской конфедерации футбола

34-летний форвард пропустил два последних товарищеских матча сборной и ранее в сезоне неоднократно сталкивался с проблемами со здоровьем.

Бразилия под руководством Карло Анчелотти начнёт групповой этап ЧМ-2026 матчем против Марокко, после чего встретится с Шотландией и Гаити.

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