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Азар: ожидания в Бельгии, безусловно, высоки, но не настолько, как в 2018 или 2022 году

Азар: ожидания в Бельгии, безусловно, высоки, но не настолько, как в 2018 или 2022 году
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Бывший футболист сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Бельгийцы сыграют в группе G со сборными Египта, Ирана и Новой Зеландии.

«Нет сомнений, что Бельгия — сильнейшая команда в этой группе. Но первый матч всегда даётся непросто. Состав представляет собой сплав опытных ветеранов и нового поколения, которое начинает заявлять о себе. Тот факт, что их не считают главными фаворитами, позволит им играть более раскованно и спокойно. Ожидания в Бельгии, безусловно, высоки, но всё же не настолько, как в 2018 или 2022 году.

Раньше Гарсия не работал со сборными, но я не думаю, что это проблема. У него достаточно опыта для этой работы, и он знает, как с ней справиться. Он тренер, который всегда говорит прямо, и к тому же замечательный человек. Думаю, это именно то, что нам нужно», — приводит слова Азара официальный сайт ФИФА.

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