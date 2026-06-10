Сенегал сыграл вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче, Джексон был удалён
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Сенегала и Саудовской Аравии. Команды играли на стадионе «Тойота Филд» в Сан-Антонио (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Ривасом (США). Итоговый результат — 0:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 02:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 0
Саудовская Аравия
Удаления: Джексон – 84' / нет
Команды не смогли открыть счёт в матче. На 84-й минуте был удалён нападающий сборной Сенегала Николас Джексон.
Обе команды выступят на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сборная Сенегала сыграет в группе I с национальными командами Франции, Норвегии и Ирака. Соперниками сборной Саудовской Аравии по группе Н станут национальные команды Испании, Кабо-Верде и Уругвая.
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