Сенегал сыграл вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче, Джексон был удалён

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Сенегала и Саудовской Аравии. Команды играли на стадионе «Тойота Филд» в Сан-Антонио (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виктором Ривасом (США). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли открыть счёт в матче. На 84-й минуте был удалён нападающий сборной Сенегала Николас Джексон.

Обе команды выступят на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сборная Сенегала сыграет в группе I с национальными командами Франции, Норвегии и Ирака. Соперниками сборной Саудовской Аравии по группе Н станут национальные команды Испании, Кабо-Верде и Уругвая.