Аргентина — Исландия: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Аргентины и Исландии. Команды будут играть на стадионе «Джордан-Хейр» в Оберне (США). Начало матча — в 4:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

Аргентина: Рульи, Отаменди, Мартинес, Медина, Ло Чельсо, Барко, Паласиос, Симеоне, Пас, Хьяй, Лопес.

Исландия: Олафссон, Томассон, Гретарссон, Паульссон, Магнуссон, Харальдссон, Йоуханнессон, Бальдюрссон, Оускарссон, Гудмундссон, Эллертссон.

Сборная Аргентины выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Аргентинцы сыграют в группе J с национальными командами Алжира, Австрии и Иордании. Исландия на турнир не отобралась.