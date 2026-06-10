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Аргентина — Исландия: стартовые составы команд на товарищеский матч, 10 июня 2026

Аргентина — Исландия: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 10 июня, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Аргентины и Исландии. Команды будут играть на стадионе «Джордан-Хейр» в Оберне (США). Начало матча — в 4:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Перерыв
1 : 0
Исландия
1:0 Барко – 8'    

Стартовые составы команд:

Аргентина: Рульи, Отаменди, Мартинес, Медина, Ло Чельсо, Барко, Паласиос, Симеоне, Пас, Хьяй, Лопес.

Исландия: Олафссон, Томассон, Гретарссон, Паульссон, Магнуссон, Харальдссон, Йоуханнессон, Бальдюрссон, Оускарссон, Гудмундссон, Эллертссон.

Сборная Аргентины выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Аргентинцы сыграют в группе J с национальными командами Алжира, Австрии и Иордании. Исландия на турнир не отобралась.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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