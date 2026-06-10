Президент «Атлетико» отреагировал на официальное предложение «Реала» по Альваресу

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал заявление «Реала» о неудачной попытке приобрести нападающего «матрасников» Хулиана Альвареса за € 150 млн.

«Реал» Мадрид сделал официальное предложение? Хулиан Альварес не продаётся. Мы не хотим его продавать», — приводит слова Сересо журналист и инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на El Chiringuito.

В своём заявлении «Реал» отметил: «После изучения и оценки предложения, сделанного в рамках хороших взаимоотношений между двумя клубами, мадридский «Атлетико» поблагодарил за него и отклонил его, сославшись на сумму отступных за игрока».