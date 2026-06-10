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Кисляк отреагировал на слухи об интересе к нему из «ПСЖ»

Кисляк отреагировал на слухи об интересе к нему из «ПСЖ»
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Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк поделился мыслями о слухах, связывающих его с французским «ПСЖ».

«Я сейчас в отпуске и хочу отдохнуть. Сейчас такое информационное поле, что вы все узнаете точно. Много неправдивой информации, вбросов. Про «ПСЖ» ничего не знаю — мне никто не звонил из Парижа. Не могу сказать, что меня прям радовали эти слухи, но было приятно, что даже если и слухи, то всё равно так оценивают высоко», — приводит слова Кисляка «РИА Новости Спорт».

При этом СМИ ранее связывали Кисляка с лондонский «Арсеналом» и парижским «Пари Сен-Жермен». Сам футболист признался, что является болельщиком каталонской «Барселоны».

Нынешний контракт Кисляка с ЦСКА рассчитан до 2029 года. Полузащитнику 20 лет. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл на поле 42 матча за армейцев, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами.

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