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Аргентина — Исландия: Месси увеличил счёт, забив с пенальти

Аргентина — Исландия: Месси увеличил счёт, забив с пенальти
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Аргентины и Исландии. Команды играют на стадионе «Джордан-Хейр» в Оберне (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Росендо Мендосой (США). Сборная Аргентины выигрывает со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Исландия
1:0 Барко – 8'     2:0 Месси – 72'     3:0 Альмада – 87'    

На 72-й минуте нападающий Лионель Месси реализовал пенальти. Ранее, на восьмой минуте счёт открыл полузащитник сборной Аргентины Валентин Барко.

Сборная Аргентины выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Аргентинцы сыграют в группе J с национальными командами Алжира, Австрии и Иордании. Исландия на турнир не отобралась. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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