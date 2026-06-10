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Дивеев изъявил желание поиграть в Италии

Дивеев изъявил желание поиграть в Италии
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Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о желании поиграть в Италии.

«Да, хочется попробовать свои силы в Европе. Будет ли какое-то предложение, не знаю, посмотрим.

В каком чемпионате себя вижу? Италия, если брать из топ-5 лиг. Там футбол больше похож на наш. Плюс я списывался с Якой Бийолом (экс-защитник ЦСКА и «Удинезе», ныне игрок «Лидса» — прим. «Чемпионата»), болтали с ним по поводу чемпионата [Италии]. Он говорит: «Плюс-минус как в России, только чуть потяжелее, посложнее в плане уровня игроков», — сказал Дивеев в эфире ютуб-канала «Трибуна».

Ранее Дивеев рассказал за кого будет болеть на Чемпионате мира по футболу.

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