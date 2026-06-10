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Дивеев рассказал, чем выделяется новичок сборной России полузащитник Амир Ибрагимов

Дивеев рассказал, чем выделяется новичок сборной России полузащитник Амир Ибрагимов
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Защитник сборной России Игорь Дивеев высказался об игровых качествах хавбека «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

18-летний игрок в минувшую пятницу дебютировал за национальную команду России в товарищеском матче с Буркина-Фасо (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
05 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Буркина-Фасо
1:0 Садулаев – 14'     2:0 Миранчук – 20'     3:0 Вахания – 73'    
Удаления: нет / Уэдраого – 43'

«Скоростной игрок, техничный, хороший удар левой и правой ногами. Понятно, он еще молодой и большинство времени играет и проводит тренировки с молодежной командой [«Манчестер Юнайтед»]. Поэтому для него это очень хороший опыт поиграть уже с мужиками за 20+ лет и проверить свои силы с нами.

Но если посмотреть на тренировках, он выделяется скоростью, дриблингом, ударом, передачами плюс объемом. Я где-то видел, что он любит как в обороне, так и в атаке играть. Для меня он хороший игрок. Посмотрим, что дальше. Главное, без травм ему хочу пожелать», — сказал Дивеев в эфире ютуб-канала «Трибуна».

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