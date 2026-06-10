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Дивеев высказался о возможном трансфере Батракова в «ПСЖ»

Дивеев высказался о возможном трансфере Батракова в «ПСЖ»
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Защитник «Зенита» Игорь Дивеев оценил возможный переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«Для него это будет очень большим опытом – поиграть с такими футболистами, набраться мастерства. Когда Мотя [Сафонов} только переходил [в «ПСЖ»], он рассказывал, что первые два-три месяца проблемы из-за языкового барьера и плюс ты просто на тренировках понимаешь, что люди делают всё быстро.

Батрак приедет — понятно, ему будет нужно время на адаптацию, может, пять месяцев, так как он полевой игрок. Ему точно надо ехать и как можно быстрее наращивать ум, скорость решений, отбор. Может, он не будет первый год играть, но потом со временем он будет играть, сто процентов. Зачем ему играть в «Локомотиве», если есть вариант играть в «ПСЖ», который Лигу чемпионов второй год подряд выигрывает», — сказал Дивеев в эфире ютуб-канала «Трибуна».

Ранее Батраков ответил на вопрос о своём будущем на фоне слухов о переходе в «ПСЖ».

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