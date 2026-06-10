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«Сейчас первый вратарь, считаю — заслуженно». Дивеев — о Сафонове

«Сейчас первый вратарь, считаю — заслуженно». Дивеев — о Сафонове
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Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о голкипере французского «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове.

«Как по мне, за счет конкуренции игрок растёт. Мотя [конкурировал] с Доннаруммой — и сейчас первый вратарь. Считаю, заслуженно. Я очень рад за него, как мы все в России. Надо верить в своих ребят, а не списывать их, что они в аренду поедут», — сказал Дивеев в эфире YouTube-канала «Трибуна».

В минувшем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 27 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов, 12 раз сыграв «на ноль».

Матвей стал первым российским футболистом, дважды выигравшим трофей Лиги чемпионов, однако россиянин не был включён в символическую сборную турнира, уступив позицию испанцу Райе из лондонского «Арсенала».

Помимо Лиги чемпионов, в сезоне-2025/2026 «ПСЖ» выиграл Суперкубок УЕФА и стал чемпионом Франции. Также на счету команды победа в Межконтинентальном кубке, где Сафонов в послематчевой серии пенальти сделал четыре сейва.

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