Сборная Аргентины разгромила сборную Исландии в товарищеском матче

Сборная Аргентины победила национальную команду Исландии в товарищеском матче со счётом 3:0. Матч прошёл на стадионе «Джордан-Хейр» в Оберне (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Росендо Мендосой (США).

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник сборной Аргентины Валентин Барко. На 72-й минуте нападающий Лионель Месси реализовал пенальти, а точку в игре поставил нападающий Тьяго Альмада, который отличился на 87-й минуте, доведя счёт до крупного.

Сборная Аргентины выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Аргентинцы сыграют в группе J с национальными командами Алжира, Австрии и Иордании. Исландия на турнир не отобралась. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году.

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.