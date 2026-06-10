Аргентина — Исландия: Альмада забил третий мяч Аргентины
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Аргентины и Исландии. Команды играют на стадионе «Джордан-Хейр» в Оберне (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Росендо Мендосой (США). Сборная Аргентины выигрывает со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Исландия
1:0 Барко – 8' 2:0 Месси – 72' 3:0 Альмада – 87'
Нападающий Тьяго Альмада отличился на 87-й минуте, доведя счёт до крупного. Ранее, на 72-й минуте нападающий Лионель Месси реализовал пенальти, а счёт в игре открыл Валентин Барко на восьмой минуте встречи.
Сборная Аргентины выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Аргентинцы сыграют в группе J с национальными командами Алжира, Австрии и Иордании. Исландия на турнир не отобралась. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году.
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