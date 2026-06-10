Аргентина — Исландия: Альмада забил третий мяч Аргентины

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Аргентины и Исландии. Команды играют на стадионе «Джордан-Хейр» в Оберне (США). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Росендо Мендосой (США). Сборная Аргентины выигрывает со счётом 3:0.

Нападающий Тьяго Альмада отличился на 87-й минуте, доведя счёт до крупного. Ранее, на 72-й минуте нападающий Лионель Месси реализовал пенальти, а счёт в игре открыл Валентин Барко на восьмой минуте встречи.

Сборная Аргентины выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Аргентинцы сыграют в группе J с национальными командами Алжира, Австрии и Иордании. Исландия на турнир не отобралась. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году.