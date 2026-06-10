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Месси забил 117-й гол за сборную Аргентины

Месси забил 117-й гол за сборную Аргентины
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Нападающий Лионель Месси забил 117-й гол за сборную Аргентины. Это произошло в товарищеском матче против Исландии (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
10 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Исландия
1:0 Барко – 8'     2:0 Месси – 72'     3:0 Альмада – 87'    

Месси реализовал пенальти на 71-й минуте игры, сделав счёт 2:0 — для 38-летнего аргентинца этот гол стал 117-м в 199-м матче за национальную команду.

Всего за карьеру Месси забил 911 мячей во всех турнирах. В активе аргентинца 672 гола за «Барселону», 32 гола — за «ПСЖ», 90 — за «Интер Майами» и 117 — за сборную Аргентины.

Сборная Аргентины выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года. Аргентинцы сыграют в группе J с национальными командами Алжира, Австрии и Иордании. Исландия на турнир не отобралась. Аргентина является действующим чемпионом мира, выиграв турнир в 2022 году.

ЧМ-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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