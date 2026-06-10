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Вратарь сборной России Адамов поделился впечатлениями от июньских сборов

Вратарь сборной России Адамов поделился впечатлениями от июньских сборов
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Вратарь «Зенита» и сборной России Денис Адамов поделился впечатлениями от июньских сборов национальной команды. В конце мая и начале июня россияне сыграли с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

«Общение с Кафановым происходит каждый день. Если говорить про советы, то каких-то супер от него не было — работали в штатном режиме. Атмосфера хорошая со всеми тренерами. Всё отлично.

Если говорить про сборы, то тяжело — был сложный сезон. Была борьба до последнего тура, оставили много эмоций. С этой точки зрения было тяжело переключаться на сборную. Но когда приехали, всё забыли. Надеюсь, в клубе дадут чуть больше времени отдохнуть», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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