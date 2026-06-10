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Иван Сергеев подвёл итоги для сборной России после июньских матчей

Иван Сергеев подвёл итоги для сборной России после июньских матчей
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Форвард сборной России Иван Сергеев подвёл итоги для национальной команды после матчей на весенне-летнем учебно-тренировочном сборе. В рамках него россияне сыграли с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Планы поехать домой отдыхать. Был тяжёлый сезон в клубе, плюс длинный сбор. Надо выдохнуть. Будет пауза подготовиться к сезону. Встретимся уже сборной в сентябре, где будет длинный сбор.

Думаю, в «Динамо» дадут время отдохнуть. Нас собирают 18-го числа. Сколько-то дадут отдохнуть — пока не узнавал», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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