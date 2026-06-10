Иван Сергеев подвёл итоги для сборной России после июньских матчей

Форвард сборной России Иван Сергеев подвёл итоги для национальной команды после матчей на весенне-летнем учебно-тренировочном сборе. В рамках него россияне сыграли с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0).

«Планы поехать домой отдыхать. Был тяжёлый сезон в клубе, плюс длинный сбор. Надо выдохнуть. Будет пауза подготовиться к сезону. Встретимся уже сборной в сентябре, где будет длинный сбор.

Думаю, в «Динамо» дадут время отдохнуть. Нас собирают 18-го числа. Сколько-то дадут отдохнуть — пока не узнавал», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.