Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главное с ЧМ-2026 на 10 июня: судью из Сомали не пустили в США, Месси забил Исландии

Главное с ЧМ-2026 на 10 июня: судью из Сомали не пустили в США, Месси забил Исландии
Комментарии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: судью из Сомали не пустили в США и объяснили это решение, сборная Аргентины обыграла Исландию в рамках подготовки к ЧМ, Лионель Месси отметился голом.

Главное с ЧМ-2026 на 10 июня:

  1. В США объяснили отказ во въезде в страну арбитру ЧМ-2026 из Сомали.
  2. Бразильская конфедерация футбола сообщила о прогрессе в восстановлении Неймара.
  3. Сборная Аргентины разгромила команду Исландии в последнем товарищеском матче перед стартом ЧМ-2026, Месси забил.
  4. Эден Азар оценил перспективы Бельгии на ЧМ-2026.
  5. Микель Оярсабаль высказался о шансах сборной Испании на победу на ЧМ-2026.
  6. Томас Тухель рассказал о готовности лидеров сборной Англии к чемпионату мира.
  7. В сборной Англии оценили свои амбиции на ЧМ-2026.
  8. Сомалийский арбитр Артан назвал причину недопуска на ЧМ-2026, упомянув США.
  9. Сенегал сыграл вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче перед стартом ЧМ.
  10. Вратарь сборной Мексики Очоа в рамках церемонии принял флаг страны из рук президента.

Чемпионат мира — 2026 стартует завтра, 11 июня. С расписанием матчей турнира можно ознакомиться по ссылке.

Календарь ЧМ по футбол 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футбол 2026 года
Материалы по теме
Главное о группе J на ЧМ-2026. Аргентина — фаворитище, а кто будет вторым? Главное о группе J на ЧМ-2026. Аргентина — фаворитище, а кто будет вторым?
Тот или не тот? Ждать ли чего-то от Лионеля Месси на ЧМ-2026 Тот или не тот? Ждать ли чего-то от Лионеля Месси на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android