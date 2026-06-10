Главное с ЧМ-2026 на 10 июня: судью из Сомали не пустили в США, Месси забил Исландии

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: судью из Сомали не пустили в США и объяснили это решение, сборная Аргентины обыграла Исландию в рамках подготовки к ЧМ, Лионель Месси отметился голом.

Главное с ЧМ-2026 на 10 июня:

Чемпионат мира — 2026 стартует завтра, 11 июня. С расписанием матчей турнира можно ознакомиться по ссылке.