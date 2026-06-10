Главное с ЧМ-2026 на 10 июня: судью из Сомали не пустили в США, Месси забил Исландии
«Чемпионат» рассказывает о главных событиях с проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: судью из Сомали не пустили в США и объяснили это решение, сборная Аргентины обыграла Исландию в рамках подготовки к ЧМ, Лионель Месси отметился голом.
Главное с ЧМ-2026 на 10 июня:
- В США объяснили отказ во въезде в страну арбитру ЧМ-2026 из Сомали.
- Бразильская конфедерация футбола сообщила о прогрессе в восстановлении Неймара.
- Сборная Аргентины разгромила команду Исландии в последнем товарищеском матче перед стартом ЧМ-2026, Месси забил.
- Эден Азар оценил перспективы Бельгии на ЧМ-2026.
- Микель Оярсабаль высказался о шансах сборной Испании на победу на ЧМ-2026.
- Томас Тухель рассказал о готовности лидеров сборной Англии к чемпионату мира.
- В сборной Англии оценили свои амбиции на ЧМ-2026.
- Сомалийский арбитр Артан назвал причину недопуска на ЧМ-2026, упомянув США.
- Сенегал сыграл вничью с Саудовской Аравией в товарищеском матче перед стартом ЧМ.
- Вратарь сборной Мексики Очоа в рамках церемонии принял флаг страны из рук президента.
Чемпионат мира — 2026 стартует завтра, 11 июня. С расписанием матчей турнира можно ознакомиться по ссылке.
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