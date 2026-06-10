Максим Петров: надеюсь, оправдал ожидания Карпина

Полузащитник сборной России Максим Петров подвёл итоги после матчей национальной команды на весенне-летнем учебно-тренировочном сборе. В рамках него россияне сыграли с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0). Петров выразил надежду, что сумел оправдать ожидания тренерского штаба.

«Доволен тем, как сложились сборы. Я тренировался половину отпуска, держал себя в форме. Надеюсь, оправдал ожидания Карпина, что для него и для меня сборы получились хорошими. Он сказал, что всеми доволен, и пожелал хорошего отпуска», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.