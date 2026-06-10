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Максим Петров: надеюсь, оправдал ожидания Карпина

Максим Петров: надеюсь, оправдал ожидания Карпина
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Полузащитник сборной России Максим Петров подвёл итоги после матчей национальной команды на весенне-летнем учебно-тренировочном сборе. В рамках него россияне сыграли с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0). Петров выразил надежду, что сумел оправдать ожидания тренерского штаба.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

«Доволен тем, как сложились сборы. Я тренировался половину отпуска, держал себя в форме. Надеюсь, оправдал ожидания Карпина, что для него и для меня сборы получились хорошими. Он сказал, что всеми доволен, и пожелал хорошего отпуска», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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