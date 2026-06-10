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Алексей Батраков рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Алексей Батраков рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков, выигравший премию «Чемпионата» «Лучший молодой футболист РПЛ» по итогам сезона, рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026.

«Первый ЧМ, за которым я прямо следил, был в 2014-м. Конечно же, болел за Аргентину, которая в финале Германии уступила. Я тогда очень расстроился.

В 2026-м буду болеть за сборную Мексики. Там играет наш партнёр по команде – Сесар Монтес. А если не Мексика, то Испания – мне нравится их футбол», — сказал Батраков корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Батраков выиграл премию «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Алексей занял первое место, набрав 162 балла. Также в тройку вошли Матвей Кисляк и Кирилл Глебов (оба – ЦСКА): они набрали 131 и 42 балла соответственно. Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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