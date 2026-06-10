США отказали во въезде сомалийскому арбитру из-за подозрений в связях с террористами

Сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану было отказано во въезде в США, из-за чего он был исключён из состава судейской бригады чемпионата мира — 2026. Как сообщает издание Mundo Deportivo, причиной решения властей стали подозрения в связях судьи с террористическими организациями. Инцидент произошёл 6 июня после прибытия арбитра в Майами, где сотрудники таможенно-пограничной службы в ходе дополнительной проверки выявили информацию об ассоциации Артана с лицами, подозреваемыми в причастности к деятельности террористических групп, что привело к процедуре его депортации.

Артан, признанный лучшим арбитром Африки 2025 года по версии КАФ (Конфедерация африканского футбола), должен был стать первым сомалийцем в истории, обслуживающим матчи мирового первенства. Директор целевой группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани подтвердил наличие «веской причины» для запрета на въезд, ссылаясь на данные Департамента внутренней безопасности США.

Несмотря на то что у сомалийского судьи была действующая американская виза, власти США применили строгие меры в отношении гражданина страны, которая находится в списке государств, подвергнутых миграционным ограничениям администрацией Дональда Трампа по соображениям национальной безопасности.