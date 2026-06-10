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Виталий Кафанов оценил игру вратарей сборной России в матчах в мае и июне

Виталий Кафанов оценил игру вратарей сборной России в матчах в мае и июне
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Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил, что все голкиперы команды надёжно сыграли в товарищеских матчах в мае и июне. Россияне играли с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0). Ворота сборной России защищали Станислав Агкацев, Антон Митрюшкин, Александр Максименко и Денис Адамов.

«Хотя уровень соперников был разный, определённая доля нагрузки досталась каждому из голкиперов. Каждому понемножку, большой нагрузки не было. Все сыграли без ошибок, пусть и игровых эпизодов было немного. Пропущенный гол в матче с Египтом — не вина Стаса Агкацева. В общем, все вратари добротно отработали эти игры», — сказал Кафанов в эфире «Матч ТВ».

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