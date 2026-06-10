Игрок «Балтики» Беликов рассказал, за кем будет следить на ЧМ-2026

Защитник «Балтики» Иван Беликов, занявший 9-10-е места в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист РПЛ» по итогам сезона, рассказал, за кем планирует следить на ЧМ-2026.

«Первый чемпионат мира, который я прямо осознанно помню, это 2018 год. Нравилась Хорватия: у них не такого высокого класса игроки, но результата добивались. Мне очень запомнился Перишич, ну и Модрич, конечно. А на ЧМ-2026 думаю болеть за Португалию. Там хороший подбор исполнителей, с такими игроками можно показывать качественный футбол. Мне нравятся игроки, которые у них в центре поля играют – техничные, умные, всесторонне развитые. Хотелось бы ещё понаблюдать за Испанией: Родри, Ямаль неплох. А болеть – за Португалию», — сказал Беликов корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Беликов разделил 9-10-е места с защитником ЦСКА Кириллом Даниловым в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Оба набрали по 10 баллов. В тройку лидеров вошли россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.