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Лионель Месси охарактеризовал сборную Аргентины в преддверии чемпионата мира — 2026

Лионель Месси охарактеризовал сборную Аргентины в преддверии чемпионата мира — 2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в позитивном ключе охарактеризовал национальную команду незадолго до начала чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

«Как я говорил ранее, эта команда не останавливается на полпути. Думаю, мы это уже доказали в матчах с любым соперником. Это команда-победитель, которая всегда хочет большего. Мы будем двигаться шаг за шагом, но с огромным энтузиазмом», — приводит слова Месси Tyc Sports в социальной сети X.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Аргентинцы — действующие чемпионы мира.

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