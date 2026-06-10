Лионель Месси охарактеризовал сборную Аргентины в преддверии чемпионата мира — 2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в позитивном ключе охарактеризовал национальную команду незадолго до начала чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

«Как я говорил ранее, эта команда не останавливается на полпути. Думаю, мы это уже доказали в матчах с любым соперником. Это команда-победитель, которая всегда хочет большего. Мы будем двигаться шаг за шагом, но с огромным энтузиазмом», — приводит слова Месси Tyc Sports в социальной сети X.

На групповом этапе чемпионата мира — 2026 Аргентина сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией. Аргентинцы — действующие чемпионы мира.