Сергеев: сборная России — большая дружная семья, а я всегда жду вызова

Нападающий сборной России Иван Сергеев подвёл итоги после матчей национальной команды на весенне-летнем учебно-тренировочном сборе. В рамках него россияне сыграли с Египтом (0:1), Буркина-Фасо (3:0) и Тринидадом и Тобаго (3:0). Футболист отметил, что всегда с удовольствием принимает вызовы в сборную России, которая, по его мнению, является одной большой и дружной семьёй.

«Доволен сборами. Сначала меня не было, но потом вызвали. Мне всё нравится. Я всегда с удовольствием еду в сборную. У нас большая дружная семья, а я всегда жду вызова», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.