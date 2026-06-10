Полузащитник ЦСКА Кисляк: на ЧМ-2026 буду поддерживать Месси

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк, занявший второе место в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист РПЛ» по итогам сезона, рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2026.

«Первый чемпионат мира, который я смотрел – 2014 года. Я тогда, конечно, болел за сборную России, другие команды меня особо не интересовали. Вроде другие сборные я и не смотрел, только финал Аргентины с Германией. С тех пор мне начал нравиться Месси. Сейчас он мой любимый футболист, так что в 2026-м буду болеть за сборную Аргентины. Буду лично поддерживать именно Месси, чтобы он взял ещё один трофей чемпионата мира. После этого турнира, думаю, Лионель закончит карьеру в сборной. Уйти на мажорной ноте было бы здорово.

Вообще, на этом турнире будет много звёзд, сейчас много сильных сборных. Думаю, это будет один из самых интересных чемпионатов мира. Выделяется сборная Франции, очень сильная сборная Англии, испанцы – победители Евро. Там есть футболисты, которые мне нравятся – Педри, Гави, Ямаль», — сказал Кисляк корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Кисляк занял второе место в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Матвей набрал 131 балл. Также в тройку вошёл Кирилл Глебов из ЦСКА, набравший 42 балла: Первое место занял полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.