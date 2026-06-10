Футболист «Ростова» Мелёхин рассказал, почему будет болеть за Иран на ЧМ-2026

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин, занявший восьмое место в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист РПЛ» по итогам сезона, объяснил, почему на ЧМ-2026 будет поддерживать сборную Ирана.

«Конечно, смотреть ЧМ буду! Турнир проходит раз в четыре года, и я всегда стараюсь следить. Самый первый чемпионат мира, который я увидел, был в 2010 году. Я тогда ещё немного понимал, но финальный матч Испания – Нидерланды помню. Болел за испанцев! А на ЧМ-2026 буду переживать за Иран – у меня сложились хорошие отношения с Мохеби, да и наша сборная с ними играла. Так что интересно, как они себя покажут! А так фаворитов у меня нет. Внимательно буду следить за центральным защитником Бразилии Маркиньосом. И за сборной Испании», — сказал Мелёхин корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Мелёхин занял восьмое место в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Футболист набрал 12 баллов. В тройку лидеров вошли россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.