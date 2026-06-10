В Сенегале сделали заявление на фоне новостей про обыск футболистов на наркотики в США

Сенегальская федерация футбола (FSF) выступила с заявлением по поводу ситуации с обыском игроков в аэропорту США. Ранее появился ролик, на котором запечатлён досмотр футболистов и тренеров сборной Сенегала. По непроверенным данным некоторых СМИ, игроков Сенегала обыскивали на предмет наличия наркотиков.

«В связи с публикацией в соцсетях видеоролика, на котором игроки и персонал сборной Сенегала проходят проверку на взлётно‑посадочной полосе аэропорта, мы хотели бы дать следующий комментарий во избежание недопониманий.

Вопреки некоторым сообщениям, проверка проводилась не по прибытии команды в Сан‑Антонио, а во время посадки в аэропорту Роли, перед вылетом в США. Автобус, перевозивший сборную Сенегала, выехал из отеля в Роли и направился непосредственно на взлётно‑посадочную полосу аэропорта. Эта процедура позволила игрокам и сотрудникам пройти все проверки безопасности и полицейский досмотр непосредственно у входа в самолёт, минуя зоны терминала и залы ожидания.

Эта мера была направлена прежде всего на оптимизацию логистики. Все хотели упростить посадку команды на частный рейс в Сан‑Антонио. Мы подчёркиваем, что эта процедура была проведена в полном соответствии с действующими правилами авиационной безопасности, не было зарегистрировано никаких инцидентов. Рейс из Роли в Сан‑Антонио прошёл в отличных условиях», — сказано в заявлении FSF.