Полузащитник ЦСКА Глебов: на ЧМ-2026 буду болеть за Португалию

Полузащитник ЦСКА и сборной России Кирилл Глебов, занявший третье место в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист РПЛ» по итогам сезона, рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026.

«Мой первый ЧМ, наверное, был в 2014 году. Мне было девять лет, я часто играл в FIFA. Как раз в той игре вышло дополнение к чемпионату мира – так у меня появился интерес именно к просмотру матчей по телевизору. Болел тогда, конечно, за сборную России. Ещё нравилась Колумбия, потому что очень любил Хамеса Родригеса. ЧМ-2026 попытаюсь посмотреть, но из-за разницы во времени не уверен, что увижу много игр. Точно буду следить за матчами, которые начинаются рано. Думаю, болеть буду за сборную Португалии – мне нравятся отдельные игроки из их состава. В целом я люблю следить за игроками своей позиции, так что буду наблюдать за всеми топовыми вингерами», — сказал Глебов корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Глебов занял третье место в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Кирилл набрал 42 балла. Его опередили Матвей Кисляк из ЦСКА, набравший 131 балл и полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.