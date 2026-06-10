Полузащитник «Зенита» Педро: у Бразилии есть все шансы на победу на ЧМ-2026

Футболист «Зенита» Педро, занявший четвёртое место в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист РПЛ» по итогам сезона, высказался о шансах сборной Бразилии на ЧМ-2026.

«Первый ЧМ, который я помню, был в 2014-м. Он проходил у меня на родине, в Бразилии, конечно, я за ним следил. И, разумеется, поддерживал нашу команду. А после не пропускал ни одного турнира.

Конечно, матчи ЧМ-2026 я тоже буду смотреть. Уверен, у Бразилии есть все шансы на победу: отличный состав и победоносный тренер. Вся страна соскучилась по громким титулам от сборной. Думаю, игроки это чувствуют и сделают всё возможное, чтобы вернуться на родину с победой. Я буду болеть только за Бразилию, отдам все силы на поддержку наших ребят. Надеюсь, увижу сборную в финале, а потом – с кубком.

На турнире больше всего буду следить за теми игроками, которые находятся в сборной. Кумир моего детства – Неймар, я счастлив, что он оказался в итоговом списке. Уверен, Неймар себя ярко проявит, это лидер на поле и за его пределами. Он способен вдохновить команду, дать ей дополнительную мотивацию. А отдельно буду поддерживать моих партнёров по «Зениту»: Дугласа Сантоса, нашего капитана, и Луиса Энрике. Очень рад за них и верю, что они принесут много пользы сборной Бразилии!» — сказал Педро корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Педро занял четвёртое место в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Бразилец набрал 32 балла. Его опередили россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а также полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.