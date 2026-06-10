Игрок «Акрона» Пестряков рассказал, почему будет болеть за Аргентину и Бразилию на ЧМ-2026

Футболист «Акрона» Дмитрий Пестряков, занявший пятое место в премии «Чемпионата» «Лучший молодой футболист РПЛ» по итогам сезона, объяснил, почему на ЧМ-2026 будет поддерживать сборную Аргентины.

«Первый чемпионат мира, который я посмотрел, был в 2018-м. И болел, конечно, за Россию! Ну и Аргентине симпатизировал. Обязательно буду смотреть и ЧМ-2026, но в основном матчи в доступное время. Вставать в четыре утра, скорее всего, не буду. Болеть – за сборные Бразилии и Аргентины: за них играют два моих любимых футболиста – Неймар и Месси. Плюс для Неймара это последний шанс выиграть чемпионат мира. Буду ещё следить за Мбаппе. И, конечно же, за моим фаворитом – Жилсоном Беншимолом!» — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Пестряков занял пятое место в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов. Футболист набрал 20 баллов. В тройку лидеров вошли россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.