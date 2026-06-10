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Защитник «Спартака» Дмитриев: безумно нравится Месси, всегда больше его поддерживал

Защитник «Спартака» Дмитриев: безумно нравится Месси, всегда больше его поддерживал
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Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев, занявший шестое место в премии «Чемпионата» «Лучшему молодому футболисту РПЛ» по итогам сезона, признался в симпатии к сборной Аргентины и Лионелю Месси.

«Первый чемпионат мира я посмотрел в 2010-м, но мне было шесть лет. Так что не помню, чтобы там за кого-то болел. А вот в 2014-м собирал журнал Panini, везде искал эти наклейки… И собрал журнал полностью! Болел, конечно, за нашу сборную, как и всегда. И за Аргентину. Мне безумно нравится Месси, всегда больше его поддерживал, так что расстроился, когда они проиграли», — сказал Дмитриев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Дмитриев занял шестое место в премии «Лучшему молодому футболисту РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Футболист набрал 19 баллов. В тройку лидеров вошли россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.

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