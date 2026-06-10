Игрок «Рубина» Рожков: ЧМ-2026 — последний для Роналду, буду за него переживать

Защитник «Рубина» Илья Рожков, занявший седьмое место в премии «Чемпионата» «Лучшему молодому футболисту РПЛ» по итогам сезона, объяснил, почему на ЧМ-2026 будет поддерживать капитана сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Гораздо лучше помню ЧМ-2018, чем предыдущий. Потому что это был домашний турнир. Поддерживал я, конечно, сборную России. На ЧМ-2026 буду поддерживать сборную Португалии: для меня лучший игрок – это Криштиану Роналду. Симпатизирую ему с детства, он всегда был моим ориентиром. Этот чемпионат мира — последний большой турнир для Роналду, так что буду за него переживать», — сказал Рожков корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Рожков занял седьмое место в премии «Лучшему молодому футболисту РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Футболист набрал 13 баллов. В тройку лидеров вошли россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.