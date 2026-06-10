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Защитник ЦСКА Данилов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Данилов рассказал, за кого будет болеть на ЧМ-2026
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Защитник ЦСКА и сборной России Кирилл Данилов, занявший 9-10 место в премии «Чемпионата» Лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам сезона, рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ-2026

«Мой первый ЧМ, который я посмотрел, был в 2018 году. Как и вся страна, думаю, болел за Россию. И, конечно, собираюсь смотреть чемпионат мира сейчас. Болеть буду за Португалию, в особенности – за Криштиану Роналду», — сказал Данилов корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, Данилов разделил 9-10 места с защитником «Балтики» Иваном Беликовым в премии Лучшему молодому футболисту РПЛ, благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов РПЛ. Оба набрали по 10 баллов. В тройку лидеров вошли россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).

Полностью с итогами премии предлагаем вам ознакомиться здесь.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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