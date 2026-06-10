Мануэль Нойер вернулся к тренировкам и готов сыграть в матче с Кюрасао

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер успешно восстановился после повреждения икроножной мышцы. Как сообщает издание BILD, голкипер в минувший вторник провёл полноценную тренировку в общей группе, не испытывая при этом никаких проблем со здоровьем.

Ожидается, что тренерский штаб доверит Нойеру место в стартовом составе в предстоящем матче с Кюрасао. Встреча запланирована на ближайшее воскресенье, 14 июня.

Участие основного вратаря было под вопросом из-за небольшого мышечного дискомфорта, однако теперь угроза его пропуска игры снята. Нойер готов занять место в воротах и помочь национальной команде в достижении нужного результата.