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Мануэль Нойер вернулся к тренировкам и готов сыграть в матче с Кюрасао

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам и готов сыграть в матче с Кюрасао
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер успешно восстановился после повреждения икроножной мышцы. Как сообщает издание BILD, голкипер в минувший вторник провёл полноценную тренировку в общей группе, не испытывая при этом никаких проблем со здоровьем.

Ожидается, что тренерский штаб доверит Нойеру место в стартовом составе в предстоящем матче с Кюрасао. Встреча запланирована на ближайшее воскресенье, 14 июня.

Участие основного вратаря было под вопросом из-за небольшого мышечного дискомфорта, однако теперь угроза его пропуска игры снята. Нойер готов занять место в воротах и помочь национальной команде в достижении нужного результата.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Не начался
Кюрасао
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