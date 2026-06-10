Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: потеря Воробьёва для атаки «Локомотива» будет критична

Николай Наумов: потеря Воробьёва для атаки «Локомотива» будет критична
Комментарии

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости об интересе «Спартака» к форварду железнодорожников Дмитрию Воробьёву.

«Для «Локомотива» уход Воробьёва станет большой потерей, потому что впереди практически некому будет играть. Останется один Комличенко, который пока, к сожалению, не вписывается в игру «Локомотива» и не всегда оправдывает свою покупку. Потеря Воробьёва для атаки «Локомотива» будет критична.

Самому Воробьёву я не вижу смысла что-то менять внутри России. Какая разница, играть в «Спартаке» или «Локомотиве»? В «Локомотиве» он уже свой человек, полюбился болельщикам. Если речь идёт о повышении зарплаты, нужно сесть за стол переговоров и решить этот вопрос. Ведь для «Локомотива» уход Воробьёва, помимо всего прочего, станет и финансовой потерей. Несмотря на то что за него получат какие-то небольшие деньги, такого футболиста в России уже не купишь. Лучше всего договориться о повышении зарплаты и оставить его в команде», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Гаврилов — о Воробьёве: если есть «Спартак», это не значит, что туда надо всех набирать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android