Николай Наумов: потеря Воробьёва для атаки «Локомотива» будет критична

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новости об интересе «Спартака» к форварду железнодорожников Дмитрию Воробьёву.

«Для «Локомотива» уход Воробьёва станет большой потерей, потому что впереди практически некому будет играть. Останется один Комличенко, который пока, к сожалению, не вписывается в игру «Локомотива» и не всегда оправдывает свою покупку. Потеря Воробьёва для атаки «Локомотива» будет критична.

Самому Воробьёву я не вижу смысла что-то менять внутри России. Какая разница, играть в «Спартаке» или «Локомотиве»? В «Локомотиве» он уже свой человек, полюбился болельщикам. Если речь идёт о повышении зарплаты, нужно сесть за стол переговоров и решить этот вопрос. Ведь для «Локомотива» уход Воробьёва, помимо всего прочего, станет и финансовой потерей. Несмотря на то что за него получат какие-то небольшие деньги, такого футболиста в России уже не купишь. Лучше всего договориться о повышении зарплаты и оставить его в команде», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.