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Сборная Норвегии привезёт на чемпионат мира 300 кг свежей рыбы и известных поваров

Сборная Норвегии привезёт на чемпионат мира 300 кг свежей рыбы и известных поваров
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Сборная Норвегии привезёт на чемпионат мира — 2026 300 килограммов рыбы и известных поваров страны, которые войдут в состав делегации. Об этом сообщает норвежское онлайн-издание VG. По данным источника, цель инициативы — дать возможность спортсменам продолжать употреблять привычные продукты, что считается важным для сохранения концентрации и работоспособности во время нагрузок.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Норвегии сыграет с Францией, Сенегалом и Ираком. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины, обыгравшая в финале ЧМ-2022 сборную Франции.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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