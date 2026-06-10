Червиченко: почему немцев, которые распотрошили бюджет «Локомотива», отпустили просто так?

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о сложном финансовом положении московского «Локомотива». Он не понимает, почему за финансовые проблемы не несут ответственность немецкие специалисты, которые провалили работу в стане железнодорожников.

«У «Локомотива» хозяин и акционер — напрямую госкомпания. Минусы за Гарсию через «Лукойл» в «Спартаке» не спишешь. Здесь, видимо, всё оформлено через займ у РЖД. Надо как-то объяснять эти минусы. Почему ту предыдущую немецкую бригаду, которая распотрошила бюджет «Локомотива», отпустили просто так, перестав разбираться? Я не знаю. Да, сейчас на железной дороге не самые лучшие дела.

Если сейчас распродают игроков, чтобы обнулить долги и потом присутствовать в лиге, пытаться за счёт своих ребят играть, переформатироваться и тоже показать неплохую игру — почему нет? Это нормальный шаг и история. Если «Газпром» тоже будет показывать такие минусовые результаты, которые сейчас демонстрирует, вполне возможно, что такая история случится и с «Зенитом». Иногда приходит время платить по долгам, а это очень больно и неприятно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.