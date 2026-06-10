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«Оренбург» объявил об уходе футболиста Сысуева

«Оренбург» объявил об уходе футболиста Сысуева
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Пресс-служба «Оренбурга» объявила об уходе 27-летнего вратаря Николая Сысуева в связи с истечением срока контракта. В минувшем сезоне Сысуев провёл шесть матчей за оренбуржскую команду в рамках Фонбет Кубка России, пропустив 16 голов.

«Николай Сысуев покидает «Оренбург» в связи с окончанием трудового соглашения. Сысуев подписал контракт с «Оренбургом» в ноябре 2021 года, за это время провёл 60 матчей, стал лучшим игроком сезона-2023/2024 по версии болельщиков и совершил десятки ярких спасений! Благодарим за искренность, терпение и труд на благо клуба! Удачи, Коля!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

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