«Оренбург» объявил об уходе футболиста Сысуева

Пресс-служба «Оренбурга» объявила об уходе 27-летнего вратаря Николая Сысуева в связи с истечением срока контракта. В минувшем сезоне Сысуев провёл шесть матчей за оренбуржскую команду в рамках Фонбет Кубка России, пропустив 16 голов.

«Николай Сысуев покидает «Оренбург» в связи с окончанием трудового соглашения. Сысуев подписал контракт с «Оренбургом» в ноябре 2021 года, за это время провёл 60 матчей, стал лучшим игроком сезона-2023/2024 по версии болельщиков и совершил десятки ярких спасений! Благодарим за искренность, терпение и труд на благо клуба! Удачи, Коля!» — сказано в сообщении пресс-службы «Оренбурга».