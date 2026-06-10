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Английские болельщики шокированы ценами на еду и напитки на матчах ЧМ-2026 в США

Английские болельщики шокированы ценами на еду и напитки на матчах ЧМ-2026 в США
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Болельщики сборной Англии, прибывшие на матч с Хорватией, который состоится 17 июня, столкнулись с шокирующими ценами на стадионе AT&T в Арлингтоне. Как сообщает издание The Sun, стоимость пинты импортного пива, такого как Stella Artois, достигает $ 16,95 (€ 14,62), а местное пиво (Budweiser или Michelob Ultra) обойдётся фанатам в $ 15,95 (€ 13,77). Ситуация осложняется тем, что американская пинта составляет всего 473 мл, что на 17% меньше привычной британской меры в 591 мл.

Гнев болельщиков подогревается тем, что итоговая стоимость напитка может превысить £ 15 (€ 17,38), если учитывать обязательные чаевые в размере 20% для тех, кто пользуется обслуживанием на местах премиум-класса. Высокие цены распространяются и на еду: хот-дог стоит £ 6,66 (€ 7,72), а бургер — £ 12,62 (€ 14,62). Даже обычная бутылка воды объёмом 473 мл обойдётся зрителям в 6,14 фунта (€ 7,12), что, по словам посещающих турнир фанатов, в три раза выше средней стоимости подобных товаров в английских пабах.

В социальных сетях болельщики уже окрестили такую ценовую политику «грабительской».
«Неудивительно, что их называют «Далласскими ковбоями»!» — сказал 38-летний болельщик сборной Англии из Стаффорда Джон Эдвардс.

«Цены на пиво просто смешные, но это неудивительно в условиях такого грабительского чемпионата мира», — добавил 67-летний Саймон Харрис из Бриджнорта.

В свою очередь, ФИФА официально заявила, что не принимала участия в установлении стоимости еды и напитков.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
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