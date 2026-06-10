Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор назвал тройку лучших молодых игроков чемпионата России минувшего сезона. Так, Мор выбрал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, хавбека ЦСКА Матвея Кисляка и крайнего нападающего армейцев Кирилла Глебова.

«Конечно, Батраков заслуженно признан лучшим молодым игроком. Здесь два варианта — Батраков или Кисляк. Учитывая, что Батраков больше забивает и отдаёт, как правило, таким футболистам чаще всего отдаётся премия. В тройку я бы однозначно включил Кисляка и Глебова», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мир РПЛ по итогам прошлого сезона выиграл «Зенит».