Нападающий московского «Динамо» и сборной России Иван Сергеев назвал фаворита чемпионата мира — 2026. Он сделал выбор в пользу сборной Португалии.

«Какие-то матчи чемпионата мира буду смотреть, если будет время. Все не посмотрю, так как будут ночью. Будет интересно — первый раз столько команд. Честно, хочу, чтобы выиграла Португалия. У них собирается интересная команда. Последний чемпионат мира для Роналду», — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, мировое первенство начнётся 11 июня. Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в трёх странах: США, Мексике и Канаде.